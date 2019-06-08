Итоги ПМЭФ-2019: что решили на "русском Давосе"

Подошел к концу XXIII Петербургский международный экономический форум. По количеству участников и охвату стран, делегации из которых прибыли в Северную Столицу России, он стал рекордным.



ПМЭФ-2019. Телеканал РБК. 06.06.2019 10:20

Стоит напомнить, что изначально организаторы говорили об участии 17 000 человек из более, чем 70-и стран. Однако, по итогам, на форуме активно работало 19 000 делегатов из 145 стран. Кстати, если вспомнить, что на сегодняшний день в мире всего 193 государства, то фактически ПМЭФ можно называть не международным, а мировым форумом.

Что же касается практической составляющей, то в ходе форума, за три дня которого прошло около 170-и деловых мероприятий, было заключено порядка 650 сделок на более, чем 3,1 триллиона рублей. И спектр этих деловых соглашений по отраслям впечатляет. Это и пути сообщения, и инфраструктурные проекты, и лекарства, и ядерная энергетика, и цифровые технологии, и множество иного. При этом, Россия, которая традиционно воспринимается в мире, как поставщик сырья, на нынешнем форуме активно и успешно продвигала и собственную электронную и цифровую продукцию, и массу того, что сейчас принято называть «инновациями».

Гостями форума стали несколько глав государств и мировых организаций. В частности, в пленарном заседании ПМЭФ участвовали глава КНР Си Цзиньпин, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, главы Болгарии, Словакии и Армении. Открывал это заседание своей речью президент Российской Федерации Владимир Путин.Самой многочисленно делегацией на форуме была китайская, в неё входило около тысячи человек. Впрочем, и представительства других государств были весьма многочисленны. О чем весьма однозначно говорит общее число участников.

И эти делегаты были представителями правительств, общественных организаций, медиахолдингов, и, самое главное, ради чего и проводится с 1996 года этот форум, руководителями разного рода предприятий, представителями крупного бизнеса. Для которых ПМЭФ - это уникальная площадка, которая позволяет заключать самые смелые и взаимовыгодные сделки с самым широким спектром партнёров.

Что касается политической составляющей, квинтэссенцией выражения которой стали выступления на пленарном заседании, то во внешней политике и экономике Россия продолжает придерживаться курса на многополярный мир и на прозрачное, равноправное и взаимовыгодное сотрудничество. С позицией о том, что нынешняя мировая экономика проходит кризисные времена и опрел ленный слом системы в той или иной степени согласились лидеры государств, выступавших на пленарном заседании форума.

Внутренняя же политика и экономика России, и это неоднократно обсуждалось как на официальных мероприятиях, так и в кулуарах форума, сосредоточена на реализации национальных проектов, и на освоении нашей страной новейших технологических и экономических сфер. И в первую очередь - это область «цифры», или IT-технологии, куда входят разработки искусственного интеллекта, «интернет вещей» и даже авиакосмические технологии.

Что касается экономического будущего России, то по словам многих спикеров, представителей российской власти, в целом, нас ждет умеренный, но рост. Санкции, по мнению многих российских политиков и чиновников, даже если будут вводиться их новые разновидности, не смогут нанести экономике страны серьезного урона.

Петербургский форум самим фактом охвата стран-участниц и количеством делегатов наглядно продемонстрировал, что все истории об «изоляции России» не более, чем миф. Россия по факту, является одним из важнейших для мировой экономики государств.

Фактически, наша страна, как минимум, на дни проведения ПМЭФ становится бизнес-хабом для всего мира. Впрочем, и сама наша страна активно участвует в создании и продвижении этой экономической модели. И многие другие государства, видя открывающие возможности и весь потенциал сотрудничества на площадке ПМЭФ охотно интегрируются в это глобальное сообщество взаимовыгодных экономических интересов.

Питерский форум завершился, и, судя по общей сумме сделок в более, чем три триллиона рублей, завершился успешно. С весьма ощутимым практическим результатом. Формирование же новой глобальной экономической реальности, одним из инициаторов которой выступает наша страна продолжается, и движение это практически неостановимо.

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