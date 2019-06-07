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Источник Правда.Ру

Кадыров опроверг слухи об ухудшении отношений со спикером парламента Чечни

Политика print

Глава Чечни Рамзан Кадыров иронично опроверг слухи об ухудшении отношений со спикером республиканского парламента Магомедом Даудовым. "Успокойтесь, друзья! Не дождетесь", - сказал он.


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Появившиеся сообщения прокомментировал и сам Даудов. Он заявил, что никуда не пропадал, а выполнял поручения Кадырова, и посоветовал всем не верить сплетням.

Ранее в Сети появилась информация, что Кадыров якобы вывел Даудова "из первого круга" приближенных и что теперь тот появляется рядом с главой ЧР только на "вторичных мероприятиях".

Напомним, в конце прошлого месяца глава республики опровергал другие слухи - о своем назначении вице-премьером и полпредом президента в СКФО. Он назвал их небылицами в стиле Эзопа и Крылова. Между прочим, некоторые Telegram-каналы сообщали, что место Кадырова займет именно Магомед Даудов.

Кадыров возглавляет Чечню с февраля 2007 года. 25 марта 2016-го в связи с истечением срока полномочий Владимир Путин назначил его врио главы республики. В сентябре того же года Кадыров выиграл выборы.

Источник превью: ВКонтакте

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Темы чечня парламент рамзан кадыров
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