Глава Чечни Рамзан Кадыров иронично опроверг слухи об ухудшении отношений со спикером республиканского парламента Магомедом Даудовым. "Успокойтесь, друзья! Не дождетесь", - сказал он.
Появившиеся сообщения прокомментировал и сам Даудов. Он заявил, что никуда не пропадал, а выполнял поручения Кадырова, и посоветовал всем не верить сплетням.
Ранее в Сети появилась информация, что Кадыров якобы вывел Даудова "из первого круга" приближенных и что теперь тот появляется рядом с главой ЧР только на "вторичных мероприятиях".
Напомним, в конце прошлого месяца глава республики опровергал другие слухи - о своем назначении вице-премьером и полпредом президента в СКФО. Он назвал их небылицами в стиле Эзопа и Крылова. Между прочим, некоторые Telegram-каналы сообщали, что место Кадырова займет именно Магомед Даудов.
Кадыров возглавляет Чечню с февраля 2007 года. 25 марта 2016-го в связи с истечением срока полномочий Владимир Путин назначил его врио главы республики. В сентябре того же года Кадыров выиграл выборы.
Источник превью: ВКонтакте
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