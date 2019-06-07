Кадыров опроверг слухи об ухудшении отношений со спикером парламента Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров иронично опроверг слухи об ухудшении отношений со спикером республиканского парламента Магомедом Даудовым. "Успокойтесь, друзья! Не дождетесь", - сказал он.



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Появившиеся сообщения прокомментировал и сам Даудов. Он заявил, что никуда не пропадал, а выполнял поручения Кадырова, и посоветовал всем не верить сплетням.

Ранее в Сети появилась информация, что Кадыров якобы вывел Даудова "из первого круга" приближенных и что теперь тот появляется рядом с главой ЧР только на "вторичных мероприятиях".

Напомним, в конце прошлого месяца глава республики опровергал другие слухи - о своем назначении вице-премьером и полпредом президента в СКФО. Он назвал их небылицами в стиле Эзопа и Крылова. Между прочим, некоторые Telegram-каналы сообщали, что место Кадырова займет именно Магомед Даудов.

Кадыров возглавляет Чечню с февраля 2007 года. 25 марта 2016-го в связи с истечением срока полномочий Владимир Путин назначил его врио главы республики. В сентябре того же года Кадыров выиграл выборы.

Источник превью: ВКонтакте

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