Губернатор Левченко намерен добиться возвращения прямых выборов мэра Иркутска

Иркутский губернатор Сергей Левченко намерен продолжить борьбу за возвращение прямых выборов главы областного центра.



Губернатор Левченко попытался прикрыть статистикой катастрофическую ситуацию с пожарами под Иркутском

По словам чиновника, это желание не только его, но и 80 жителей города. Это показали проведенные соцопросы.

Напомним, весной депутаты Заксобрания региона приняли в первом чтении законопроект о введении в Иркутске института сити-менеджера. Законодательная инициатива о возвращении прямых выборов градоначальника, принадлежащая Левченко, принята не была.

Председатель ЗС Сергей Сокол заявил, что законопроект о сити-менеджере может быть принят в сентябре. По его словам, институт показал свою эффективность в других регионах.

Прямые выборы в Иркутске отменили четыре года назад, в настоящее время мэра избирает гордума из своего состава. Именно так избрали Дмитрия Бердникова, который сейчас занимает этот пост.

Законопроект о прямых выборах мэра глава региона внес в ЗС в октябре 2018-го.

Источник превью: сайт правительства Иркутской области

Читайте также:

В Иркутске коммунисты требуют вернуть выборы мэра и угрожают майданом