Иркутский губернатор Сергей Левченко намерен продолжить борьбу за возвращение прямых выборов главы областного центра.
По словам чиновника, это желание не только его, но и 80 жителей города. Это показали проведенные соцопросы.
Напомним, весной депутаты Заксобрания региона приняли в первом чтении законопроект о введении в Иркутске института сити-менеджера. Законодательная инициатива о возвращении прямых выборов градоначальника, принадлежащая Левченко, принята не была.
Председатель ЗС Сергей Сокол заявил, что законопроект о сити-менеджере может быть принят в сентябре. По его словам, институт показал свою эффективность в других регионах.
Прямые выборы в Иркутске отменили четыре года назад, в настоящее время мэра избирает гордума из своего состава. Именно так избрали Дмитрия Бердникова, который сейчас занимает этот пост.
Законопроект о прямых выборах мэра глава региона внес в ЗС в октябре 2018-го.
Источник превью: сайт правительства Иркутской области
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