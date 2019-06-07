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Источник Правда.Ру

За день 55 человек выдвинулись кандидатами в депутаты Мосгордумы

Политика » Выборы print

В первый день приема документов кандидатами в депутаты Мосгордумы выдвинулись 55 человек. Все они намерены идти на выборы самовыдвиженцами.


Стартовала предвыборная кампания в Мосгордуму

Среди подавших документы - 14 действующих депутатов столичного парламента, предприниматели, пенсионеры, безработные и даже космонавт.

Для регистрации всем подавшим документы надо за месяц собрать подписи около 5 тысяч избирателей. Делать этого не нужно будет кандидатам от "Единой России", ЛПДР, КПРФ и "Справедливой России".

Напомним, выборы в МГД состоятся 8 сентября. Накануне общественная палата столицы создала штаб по контролю и наблюдению за голосованием. Возглавил его журналист Алексей Венедиктов.

В нескольких избирательных округах города впервые будет проведен эксперимент по дистанционному электронному голосованию. Для участия в нем нужно будет подать заявление. В день выборов в личном кабинете на портале госуслуг избирателю предоставят доступ к электронному бюллетеню. Если заявление будет отозвано, избиратель сможет голосовать в общем порядке.

В ЦИК указывают, что возможность двойного голосования исключена, так как подавший заявление москвич автоматически выводится из списка традиционного голосования.

Если опыт электронного голосования в столице окажется успешным, его будут применять и в других регионах.

Источник превью: Правда.ру

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Темы выборы депутаты мосгордума
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