Верховный суд Татарстана ликвидировал местное отделение "Партии народной свободы" ("ПАРНАС"). Иск был подан управлением Минюста.
В ВС причину ликвидации не уточнили, однако СМИ сообщают, что такое решение принято в связи с нарушениями, которые не были устранены. У отделения сменился юридический адрес, а исправления в документацию вовремя не были внесены.
Представители "ПАРНАСА" говорят, что все сделали вовремя, но документы поступили в Минюст с опозданием. Будет ли обжаловано решение, они пока не знают.
Вместе с тем, один из лидеров отделения партии Марсель Шамсутдинов заявил, что происходящее связано с выборами в Госсовет республики, которые пройдут 8 сентября. По его словам, "ПАРНАС" просто не хотят на них допускать, поэтому решение приняли как только началась предвыборная кампания.
Источник превью: Правда.ру
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