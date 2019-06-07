Путин заявил о готовности России к переменам и вызовам

Россия готова к переменам и вызовам, заявил Владимир Путин в пятницу в ходе выступления на ПМЭФ.



Немного размялись. Владимир Путин ответил на вопросы руководителей ведущих СМИ

По словам главы государства, РФ приступила к реализации стратегических, долгосрочных программ. Многие из них, добавил он, носят действительно глобальный характер.

Российский лидер также отметил, что скорость и масштаб изменений в мире не имеют аналогов за всю историю, поэтому именно сейчас так важно всем объединить свои силы для решения общих задач. Путин пригласил всех желающих к равноправному сотрудничеству.

Ранее сегодня президент отметил, что развитие нашей страны должно соотноситься с мировой повесткой. По его словам, это обусловлено масштабами РФ, её историей и экономическими возможностями.

Добавим, ПМЭФ стартовал в северной столице 6 июня. Впервые он был проведен в 1997-м. Главная тема мероприятия в этом году - "Формируя повестку устойчивого развития".

Источник превью: сайт Кремля

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