Российский лидер Владимир Путин поручил кабмину и главам регионов разработать план по трансформации системы госуправления с применением цифровых технологий.
Выступая в рамках ПМЭФ, президент подчеркнул, что сделать это надо в максимально короткий срок. Цель трансформации - значительно увеличить эффективность работы всех уровней управления власти, скорости и качества принятия решений.
Кроме того, глава государства напомнил, что в этом году будет запущена "цифровая платформа" для предпринимателей. С ее помощью бизнесмены смогут сигнализировать о незаконных действиях со стороны правоохранителей.
Ранее в пятницу премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение Минкомсвязи и Минэкономразвития до 2 сентября разработать нормативную базу для цифровой трансформации госуслуг и создать единую технологическую структуру, обеспечивающую работу электронного правительства.
Источник превью: сайт Кремля
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