На деньги от продажи машин чиновников в Якутске запустили такси для инвалидов

В Якутске на деньги, полученные после продажи дорогих автомобилей администрации города, запустили социальную службу такси для лежачих больных и людей на креслах-колясках.



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В мэрии отметили, что в среднем перевозка инвалидов I и II группы по городу в обычных службах стоит от 2 тыс. рублей, в новой социальной - 150-300. Расходы по сопровождению людей с ограниченными возможностями возьмет на себя мэрия, оплатить надо будет только сам проезд.

Напомним, продать машины администрации во время предвыборной кампании пообещала будущий мэр Сардана Авксентьева. Целью называлась экономия бюджетных денег.

Свое обещание она выполнила сразу после того как вступила в должность - подписала документ о продаже четырех автомобилей представительского класса.

Источник превью: сайт Госдумы

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