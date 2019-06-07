Володин: Россия выполнит все обязательства перед гражданами, несмотря ни на что

Россия выполнит все свои обязательства перед гражданами, несмотря ни на что, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.



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По его словам, какие бы санкции ни вводили в отношении нашего государства, оно все выдержит и "сохранит выполнение обязательств" перед населением. Как ни хотелось силам извне разрушить РФ, это не получится, добавил парламентарий.

Он констатировал, что как только Россия начала свое развитие, санкции стали неизбежными, а ситуация с вхождением Крыма в состав нашей страны стали лишь поводом для ограничительных мер. Происходящее в мире в настоящее время спикер назвал торговыми войнами.

Добавим, в пятницу член Совфеда Алексей Пушков заявил, что слово "изоляция" по отношению к России забыто на фоне Петербургского экономического форума.

"На фоне нескольких тысяч человек, собравшихся в Питере со всего мира, слово "изоляция" забыто", - написал он в Twitter. Это слово лишь печально шепчет в подушку Барак Обама, добавил сенатор.

Источник превью: сайт Госдумы

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