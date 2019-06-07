ПМЭФ-2019 в зените: время главных решений

Начался второй день XXIII Петербургского международного экономического форума, в котором принимают участие более 17 тысяч человек из более, чем 70 стран мира.



Самые важные события ПМЭФ 2019 и интервью с ключевыми фигурами.

Центральным событием этого дня является пленарное заседание, которое пройдет под девизом «Формируя повестку завтрашнего дня», и в котором примут участие резидент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Болгарии Румен Радев, премьер-министры Армении Никол Пашинян и Словакии Петер Пеллегрини, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Впрочем, помимо этого заседания, сегодняшняя программа форума предполагает около 170-и мероприятий. Начались эти мероприятия уже в 7-15 утра, и ряд секций и конференций уже успел закончится. При этом, некоторые спикеры уже успели сделать довольно громкие заявления.

Так, например, министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что ожидает ускорение роста ВВП России во второй половине 2019 года. По словам чиновника, «у нас не очень хорошее начало года - 0,5% роста ВВП в годовом выражении в первом квартале. Но мы изначально это и ожидали. Мы видим, что прогнозы, которые есть на год - ускорение во втором полугодии, сохраняются и будут достигнуты». Рецессии экономики, по его мнению, также не будет.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, на деловом завтраке Сбербанка заявила, что система российского образования не соответствует современным требованиям рынка труда. Основная проблема по мнению Голиковой заключается в том, что «наше образование, несмотря на все отличные советские заделы, теперь уже должно на несколько шагов опережать вызовы рынка труда.

И взаимодействие с бизнесом здесь является ключевым, и мы обозначили это в рамках нацпроекта "Образование" как один из ключевых приоритетов, начали работать с Российским союзом промышленников и предпринимателей». Стоит напомнить, что «Образование» - это национальный проект, на реализацию которого с 2019 по 2024 годы выделено более 784 миллиардов рублей.

Кстати, как отмечают независимые наблюдатели, тема сложностей с реализацией национальных проектов вообще превалирует в выступлениях многих федеральных и региональных политиков в эти дни.

А, например, авторы телеграм-канала «Вертушка АТС1» делают из этого следующие выводы: «Следует напомнить, что президент Путин в ежегодном Послании в феврале предупреждал, что в начале следующего года на основе выполнения показателей нацпроектов и социологических (да-да, социологических) оценок граждан будут сделаны выводы о качестве работы правительства и губернаторов. Преобладающая риторика нынешнего ПМЭФ к этому ещё больше подталкивает.

Таким образом, в начале 2020 года, по итогам первого года практической реализации нацпроектов, может произойти серьёзное обновление состава правительства. А также возможен большой пакет отставок не справляющихся глав регионов, независимо от того, когда они избрались».

Впрочем, помимо национальных проектов на ПМЭФ было еще несколько резонансных тем. В частности, второй день продолжается спор по поводу бизнесмена Майкла Калви, который был взят под стражу российскими правоохранительными органами.

Алексей Кудрин высказался критически по поводу задержания иностранного коммерсанта, однако сегодня Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка заявил о законности возбуждении уголовного дела в отношении основателя инвестиционного фонда Baring Vostok, который обвиняется в хищении 2,5 миллиардов рублей. Генеральный прокурор подчеркнул РФ, что «Было достаточно оснований для возбуждения уголовного дела. Оно возбуждено законно. Никаких сомнений в этой части нет».

Впрочем, в международной повестке и российских экономических проектах, есть и позитивные новости. В частности, глава Минэнерго РФ Александр Новак выразил уверенность в продолжении стабильного развития проекта «Северный поток 2». Стоит напомнить, что вопросы вызывало решение Дании по поводу дальнейшего проведения «Потока».

По словам Александра Новака, «известно, что США прикладывают серьезные усилия для того, чтобы остановить реализацию этого коммерческого проекта. Мы считаем, что разрешение Дании должно быть дано, никаких препятствий для этого нет. Пример тому - реализация первого "Северного потока"».

Кстати, о степени влияния США и санкций на российскую экономику высказался сегодня генеральный директор Аналитического кредитного рейтингового агентства Игорь Зелезецкий. По его мнению, эффект от возможных новых экономических санкций США будет «на уровне менее статистической погрешности» .

Еще одна крайне неприятная международная история последних дней - это нападение косовского спецназа на российского представителя миссии ООН, Михаила Краснощекова. На полях ПМЭФ, генеральный секретарь ООН, Антониу Гутерриш завил по этому поводу, что «мы должны сделать так, чтобы наши сотрудники, которые работают по всему миру, выполняя сложные задания зачастую в сложных условиях, были защищены в процессе осуществления мандатов, возложенных на ООН государствами - членами организации».

В свою очередь, министр иностранных дел РФ, Сергей Лавров в ходе встречи с главой МИД Сербии Ивицей Дачичем, заявил, что Россия подготовила «принципиальное заявление к заседанию Совету Безопасности ООН по Косову», которое прозвучит 10 июня.

Помимо этого, Сергей Лавров и премьер-министр Антигуа и Барбуды, Гастон Алфансо Браун подписали соглашение о безвизовом режиме.

В контексте общей темы форума о формировании прорывных стратегий российской экономики выступил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он заявил о том, что госкорпорация в скором будущем развернет новую группировку спутников «Гонец-2». По словам Рогозина, «это будет интернет вещей. Это система, способная оперативно передавать информацию с наземных сенсоров». Иными словами, еще один шаг к цифровизации российских экономики и системы управления.

Кстати, в цифровой сфере, и в сфере «цензуры здорового человека» в Сети, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на полях форума рассказала, что её ведомство подготовило законопроект о блокировке сайтов пропагандирующих отказ от прививок.

Петербургский экономический форум продолжает свою работу, и, думается, в течение второго дня форума как российскими, так и иностранными спикерами будет сделана еще масса громких и интересных заявлений, как в ходе заседаний и брифингов, так и «на полях». Одна из функцией ПМЭФ - это и есть предоставление возможности для максимально широкой и всесторонней публичной коммуникации. И с этой функцией форум вполне успешно справляется.