Кудрин сравнил правительство России с замершим в прыжке тигром

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин сравнил правительство страны с тигром, который замер в прыжке. Такую метафору он высказал в рамках ПМЭФ в пятницу.



Кудрин не ждет экономического кризиса

Экс-министр финансов напомнил, что год назад на этом же форуме в северной столице он сравнивал кабмин с тигром, который готовится к прыжку. В настоящее время можно сказать, что толчок был не слишком сильным, возможно, что-то ему помешало, добавил он.

Кудрин отметил, что "тигр" представил стране нацпроекты, и теперь понятно, как будут реализовывать их цели. "Тигр" сейчас пребывает в странном состоянии, но "он когда-то приземлится", тогда и будут ясны результаты работы, заключил он.

По словам главы СП, у нацпроектов очень амбициозные цели, однако, подчеркнул он, набора того, что в них есть, "недостаточно для перелома".

Напомним, в мае 2018-го Владимир Путин подписал документ о развитии страны до 2024 года, на основании которого были утверждены 13 нацпроектов. Они должны стать драйвером экономики РФ и в итоге привести к улучшению качества жизни граждан.

Источник превью: сайт Счетной палаты

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