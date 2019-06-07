Глава Счетной палаты Алексей Кудрин сравнил правительство страны с тигром, который замер в прыжке. Такую метафору он высказал в рамках ПМЭФ в пятницу.
Экс-министр финансов напомнил, что год назад на этом же форуме в северной столице он сравнивал кабмин с тигром, который готовится к прыжку. В настоящее время можно сказать, что толчок был не слишком сильным, возможно, что-то ему помешало, добавил он.
Кудрин отметил, что "тигр" представил стране нацпроекты, и теперь понятно, как будут реализовывать их цели. "Тигр" сейчас пребывает в странном состоянии, но "он когда-то приземлится", тогда и будут ясны результаты работы, заключил он.
По словам главы СП, у нацпроектов очень амбициозные цели, однако, подчеркнул он, набора того, что в них есть, "недостаточно для перелома".
Напомним, в мае 2018-го Владимир Путин подписал документ о развитии страны до 2024 года, на основании которого были утверждены 13 нацпроектов. Они должны стать драйвером экономики РФ и в итоге привести к улучшению качества жизни граждан.
Источник превью: сайт Счетной палаты
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