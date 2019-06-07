Тверская область выбрана пилотным субъектом для тестирования уникальной системы "Государево око". Об этом заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
По его словам, на примере этого региона будет, в частности, отработан контроль за строительством дорог и контроль безопасности инфраструктуры.
О предложении создать систему спутников для круглосуточного мониторинга нашей страны Рогозин заявил еще в январе. Несколько дней назад он указал, что руководство РФ сможет благодаря данному проекту в режиме реального времени сможет видеть практически все, что происходит в регионах.
Абсолютно полный доступ к системе будет иметь глава государства Владимир Путин. Это же относится и к кабинету министров.
Рогозин охарактеризовал "Государево око" "как зрение, которое пронизывает всю инфраструктуру" страны. Оно поможет видеть любые процессы на нашей планете с помощью снимков из космоса.
Проект создается в интересах не только государственных структур, но и частных.
Источник превью: сайт Роскосмоса
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