Тверская область станет пилотным регионом для тестирования "Государева ока"

Тверская область выбрана пилотным субъектом для тестирования уникальной системы "Государево око". Об этом заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.



Дмитрий Рогозин рассказал Владимиру Путину об улучшении дел в космической сфере

По его словам, на примере этого региона будет, в частности, отработан контроль за строительством дорог и контроль безопасности инфраструктуры.

О предложении создать систему спутников для круглосуточного мониторинга нашей страны Рогозин заявил еще в январе. Несколько дней назад он указал, что руководство РФ сможет благодаря данному проекту в режиме реального времени сможет видеть практически все, что происходит в регионах.

Абсолютно полный доступ к системе будет иметь глава государства Владимир Путин. Это же относится и к кабинету министров.

Рогозин охарактеризовал "Государево око" "как зрение, которое пронизывает всю инфраструктуру" страны. Оно поможет видеть любые процессы на нашей планете с помощью снимков из космоса.

Проект создается в интересах не только государственных структур, но и частных.

Источник превью: сайт Роскосмоса

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