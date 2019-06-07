Новый врио главы Астраханской области идет на выборы самовыдвиженцем

В пятницу врио астраханского губернатора Игорь Бабушкин подал необходимые документы в региональный избирком для участия в выборах на должность главы области.



Бабушкин возглавил Астраханскую область вместо Морозова

По словам чиновника, он приехал в регион "работать надолго". Бабушкин добавил, что у него есть всего лишь 3 месяца, чтобы успеть завоевать доверие местных жителей, и он готов использовать для этого все свои возможности.

На выборы врио главы области пойдет как самовыдвиженец. До 15 июля ему будет необходимо собрать 121 подпись муниципальных депутатов и глав муниципальных образований, а также 7 тыс. 343 подписи астраханцев.

Напомним, два дня назад российский лидер Владимир Путин принял досрочную отставку прежнего врио главы региона Сергея Морозова. Заявление чиновник, который исполнял обязанности с сентября 2018-го, написал сам.

Бабушкин до нового назначения был замом полпреда президента в СКФО. Накануне он официально вступил в должность.

Чиновник пообещал пока обойтись без кадровых перестановок в органах власти региона. "Поработаем, потом решим", - сказал он представителям СМИ.

Источник превью: сайт правительства Астраханской области

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