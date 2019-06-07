Переезд профильных ведомств в новую столицу ДФО займет несколько лет - Кожемяко

Переезд профильных ведомств в новую столицу ДФО Владивосток продлится несколько лет. Об этом заявил глава Приморья Олег Кожемяко.



Кожемяко пообещал заняться экономическим и социальным развитием Приморья

Он отметил, что для окончательного переезда должны быть здания, средства связи и т.д., весь процесс может занять "2-3-4 года". По словам губернатора, которые приводит РИА "Новости", спешка в таких вопросах не нужна. Вместе с тем он добавил, что полпредство переедет уже в этом году.

Напомним, российский лидер Владимир Путин в 2018-м подписал документ, касающийся изменений в перечень федеральных округов. Согласно ему Владивосток вместо Хабаровска стал центром Дальневосточного федерального округа. Процесс переноса столицы начался в конце прошло года.

Олега Кожемяко в сентябре 2018 года глава государства назначил врио губернатора Приморья. 16 декабря он был избран главой региона.

Источник превью: сайт администрации Приморья

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