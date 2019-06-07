Губернаторы, раскритикованные вице-премьером Акимовым за отставание по нацпроекту, пообещали вернуться в график к 1 июля

Главы регионов, которые нарушили сроки по реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", гарантировали правительству страны возвращение в график к 1 июля.



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Напомним, два дня назад вице-премьер Максим Акимов резко раскритиковал губернаторов, которые отсутствовали на совещании по данному нацпроекту из-за того, что направлялись в Петербург на экономический форум. Так, не приехали главы Тверской области, Крыма, Мордовии, хотя именно у этих регионов есть проблемы по обсужденной на заседании теме.

Акимов обратил внимание чиновников на то, что повседневная работа так же важна, как и выступления на различных форумах.

Во время встречи с губернаторами в рамках ПМЭФ Акимов призвал губернаторов как можно быстрее исправить ситуацию с реализацией нацпроекта. Они пообещали снять все вопросы в течение текущего месяца.

Вице-премьер, в свою очередь, напомнил об ответственности за невыполнение взятых обязательств. Он добавил, что в случае, если ситуация по нацпроекту не сдвинется с мертвой точки, отстающие регионы могут не рассчитывать на федеральную поддержку других инфраструктурных объектов.

Источник превью: Правда.ру

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