В Сургуте чиновников ради экономии бюджета будут кормить школьными обедами

С 1 июля чиновников Сургута будут кормить едой, приготовленной Комбинатом школьного питания. В администрации города рассчитывают, что это позволит сэкономить бюджету 7 млн рублей.



Красноярских школьников кормили обедами второй свежести

Идею перевести чиновников на школьные обеды еще в прошлом месяце озвучил глава города Вадим Шувалов. Кроме экономии он отметил и еще один плюс: теперь можно будет более строго следить за качеством еды в школах, так как питание горадминистрации и учеников будет абсолютно одинаковым.

Содержание столовых, выплату зарплаты сотрудникам, закупку сырья и оборудования возьмет на себя предприятие. Ранее за это отвечало хозяйственно-эксплуатационное управление мэрии.

Данная тема была поднята в городе весной. Тогда в одной из соцсетей родителям предложили выкладывать фото обедов в школах. К такому решению местные жители пришли после экскурсии общественных активистов на комбинат школьного питания, где им предоставили "показательное" меню.

Источник превью: Правда.ру

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