В СП заявили о формальном подходе Минздрава к исполнению указа Путина

В Счетной палате заявили, что не допускали ошибок в отчете о неисполнении Минздравом указа российского лидера о повышении зарплат врачей. Министерство отчасти формально подошло к этому вопросу, добавили в ведомстве.



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Ранее СП обнародовала отчет, в котором говорилось, что в прошлом году в 50 из 85 субъектов РФ не обеспечили выполнение майского указа об увеличении зарплаты медперсонала. Министр здравоохранения, комментируя эти данные, назвала их ошибкой.

Эксперты отметили, что в прошлом году в 27 регионах зарплата врачей не стала вдвое выше средней по региону, как было поручено. В 14 субъектах не достигнут нужный показатель по зарплате среднего медперсонала, в 50 - оплате труда медсестер, санитаров и сестер-хозяек.

Указ президента отчасти выполнялся формально - за счет сокращения младшего медицинского персонала, заявили аудиторы. Статистика показывает, что средние зарплаты медработников в прошлом году по сравнению с 2017-м росли, но одновременно сокращалось количество сотрудников.

Источник превью: сайт Счетной палаты

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