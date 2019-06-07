Население Забайкалья одобрило выдвижение врио главы региона Александра Осипова на пост губернатора. За его участие в выборах жители выступили большинством голосов в ходе опросов в СМИ, соцсетях и в смс-голосовании.
Осипов пойдет на выборы самовыдвиженцем. В пятницу он подал документы в региональный избирком. Чтобы его зарегистрировали в качестве кандидата, он должен будет собрать подписи 4 тысяч забайкальцев и около 400 подписей муниципальных депутатов.
Комментируя свое решение, чиновник подчеркнул, что принимал его исходя из мнения людей, слушал оценки и пожелания в ходе поездок в районы, во время встреч в микрорайонах Читы.
О намерении участвовать в губернаторских выборах заявили также региональные отделения партий "Пенсионеры России - за справедливость", "Партия роста", "Патриоты России". Завтра они решат, кто конкретно будет выдвинут.
Напомним, два дня назад Осипов заявил, что пойдет на выборы только если это одобрят местные жители, хотя "внутреннее решение" он уже принял.
Глава государства Владимир Путин назначил Осипова врио главы региона в октябре 2018-го. До этого он был вице-президентом "Деловой России", первым замминистра по развитию Дальнего Востока.
Ранее сообщалось только об одном возможном кандидате на пост губернатора. Краевой комитет КПРФ порекомендовал выдвинуть на этот высокий пост председателя фракции в регпарламенте Юрия Гайдука.
Источник превью: сайт правительства Забайкалья
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