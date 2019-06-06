Мосгоризбирком в четверг отказал в регистрации региональной подгруппы инициативной группы по проведению всероссийского референдума.
На него планировалось вынести 4 вопроса. Речь идет о возврате к прямым выборам районных глав и мэров, отмене муниципального фильтра, отмене решения о повышении пенсионного возраста, а также о вынесении на референдумы различных вопросов, касающихся "мусорных" проблем.
В Мосгоризбиркоме пришли к выводу, что поданные инициаторами документы не вполне соответствуют некоторым нормам закона "О референдуме". По этой причине в регистрации подгруппе отказано.
В ведомстве подчеркнули, что к ходатайству не был приложен протокол собрания, не уточнялось, сколько человек состоят в подгруппе. Кроме того, не были выбраны те, кто будет отвечать за подсчет голосов.
Источник превью: Правда.ру
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