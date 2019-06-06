Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в самое ближайшее время пообещал назвать фамилию нового сенатора от исполнительной власти республики вместо Рауфа Арашукова. По словам главы региона, он подпишет указ в рамках закона.
Напомним, в конце прошлого месяца Совфед досрочно прекратил полномочия арестованного Арашукова. Причина в том, что он вовремя не подал декларацию о своих доходах. Отметим, это первый случай, когда парламентарий лишается полномочий с такой формулировкой.
Арашукову вменяют участие в преступном сообществе, убийство и давление на свидетеля. Задержан он был прямо в зале заседаний Совфеда. Сам он предлог для решения верхней палаты считает формальным.
Новым членом СФ может стать один из тех, кого представил Темрезов при избрании. Речь идет о народных избранниках Инале Гашокове и Крыме Казанокове. В том случае, если оба не захотят быть сенаторами, на это место назначат депутата местного парламента.
Источник превью: сайт правительства Карачаево-Черкесии
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