Депутат Госдумы от ЛДПР прокомментировал инициативу Минтруда об увеличении размера маткапитала.
Ранее глава ведомства Максим Топилин заявил, что в следующем году выплата за рождение второго ребенка вырастет с 453 до 470 тысяч рублей.
По словам Нилова, его партия полностью поддерживает данную инициативу. Он назвал ее логичной и обоснованной, так как инфляция в стране растет огромными темпами. Кроме того, увеличение маткапитала будет стимулировать семьи рожать больше детей, добавил парламентарий.
Вместе с тем, указал депутат, это не должно стать единственной мерой соцподдержки россиян. ЛДПР предлагает выплачивать материнский капитал за рождение не только второго ребенка, но и первенца.
Нилов также напомнил, что не так давно нижняя палата одобрила увеличение выплат тем, кто ухаживает за детьми-инвалидами. Эту инициативу выдвигала ЛДПР, ее отклонили и приняли только тогда, предложение озвучил глава государства, заключил он.
Источник превью: сайт ЛДПР
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