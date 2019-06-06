Мэр Москвы Сергей Собянин и глава Сбербанка Герман Греф обменялись шутками на Петербургском экономическом форуме.
Греф поинтересовался у градоначальника о расходах столицы на новые технологии и спросил, не лучше ли было бы найти другие способы решения проблем, а деньги вложить в социальную сферу.
В ответ Собянин напомнил об интеллектуальной транспортной системе, благодаря которой значительно стала лучше дорожная инфраструктура. Он назвал ее "дорогой штучкой" и отметил, что в противном случае нужно было бы потратить огромные деньги и перекопать всю столицу.
"Ну, вы любите это", - иронично сказал Греф, и зрители засмеялись и начали аплодировать.
На этом шутки не закончились. Градоначальник констатировал, что в отличие от частного бизнеса, которому нужно развиваться, Сбербанк может к этому и не стремиться. Греф ответил, что, оказывается, банк не любит не только ЦБ, на что Собянин сказал, что "любит" и уверен в его надежности.
Источник превью: сайт правительства Москвы
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