Собянин и Греф обменялись шутками на ПМЭФ

Мэр Москвы Сергей Собянин и глава Сбербанка Герман Греф обменялись шутками на Петербургском экономическом форуме.



Собянин поспорил по поводу комфорта в центре Москвы

Греф поинтересовался у градоначальника о расходах столицы на новые технологии и спросил, не лучше ли было бы найти другие способы решения проблем, а деньги вложить в социальную сферу.

В ответ Собянин напомнил об интеллектуальной транспортной системе, благодаря которой значительно стала лучше дорожная инфраструктура. Он назвал ее "дорогой штучкой" и отметил, что в противном случае нужно было бы потратить огромные деньги и перекопать всю столицу.

"Ну, вы любите это", - иронично сказал Греф, и зрители засмеялись и начали аплодировать.

На этом шутки не закончились. Градоначальник констатировал, что в отличие от частного бизнеса, которому нужно развиваться, Сбербанк может к этому и не стремиться. Греф ответил, что, оказывается, банк не любит не только ЦБ, на что Собянин сказал, что "любит" и уверен в его надежности.

Источник превью: сайт правительства Москвы

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