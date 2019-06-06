Новый врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин пообещал пока обойтись без кадровых перестановок. "Поработаем, потом решим", - заявил он журналистам.
Напомним, накануне глава государства Владимир Путин отправил в отставку с этой должности Сергея Морозова. В Кремле сотрудникам СМИ подтвердили, что заявление чиновник написал сам. Он покинул пост из-за семейных обстоятельств и продолжит работать в столице.
"Интерфакс" писал, что Морозов получит место в одной из спецслужб, однако при этом никаких подробностей не сообщал.
Бабушкин до назначения был замом полпреда президента в СКФО. Сегодня он официально вступил в новую должность и был представлен представителям власти региона.
Сергей Морозов в 1994-2016 гг. работал в Федеральной службе охраны. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, в Кремле считают достаточно успешным опыт назначения на посты глав субъектов РФ экс-сотрудников ФСО.
Источник превью: сайт правительства Астраханской области
Читайте также:
В Кремле подтвердили, что врио губернатора Астрахани ушел в отставку добровольно
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба примерил вратарские перчатки.
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель сообщила о подготовленной "стратегии по возвращению Крыма", которую Зеленский презентует в Брюсселе.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал представителей власти в нашей стране быть внимательнее к населению и перестать кормить чужие народы за русский счет в то время, как свой бедствует.