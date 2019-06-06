Врио губернатора Астраханской области пообещал пока обойтись без кадровых перестановок

Новый врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин пообещал пока обойтись без кадровых перестановок. "Поработаем, потом решим", - заявил он журналистам.



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Напомним, накануне глава государства Владимир Путин отправил в отставку с этой должности Сергея Морозова. В Кремле сотрудникам СМИ подтвердили, что заявление чиновник написал сам. Он покинул пост из-за семейных обстоятельств и продолжит работать в столице.

"Интерфакс" писал, что Морозов получит место в одной из спецслужб, однако при этом никаких подробностей не сообщал.

Бабушкин до назначения был замом полпреда президента в СКФО. Сегодня он официально вступил в новую должность и был представлен представителям власти региона.

Сергей Морозов в 1994-2016 гг. работал в Федеральной службе охраны. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, в Кремле считают достаточно успешным опыт назначения на посты глав субъектов РФ экс-сотрудников ФСО.

Источник превью: сайт правительства Астраханской области

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