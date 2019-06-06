На выборы главы Башкирии потратят 400 млн рублей

Выборы главы Башкирии и депутатов местных советов обойдутся бюджету республики в 400 млн рублей. Кроме того, ЦИК региона попросил у правительства еще около 7-8 миллионов на аренду комплексов обработки избирательных бюллетеней.



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Зампред Центризбиркома ЦИК Марат Гадилов отметил, что в настоящее время идут переговоры с другими регионами. Так как в сентябре выборы будут практически по всей стране, свободных комплексов не так уж много.

Добавим, в единый день голосования видеонаблюдение будет организовано на 410 избирательных участках региона и в 69 помещениях территориальных избиркомов.

Среди нововведений предстоящих выборов можно отметить то, что участковые комиссии будут открыты с 7 утра до 9 вечера. Проголосовать жители Башкирии смогут и в российской столице, где будет проведен эксперимент по внедрению цифровых участков.

Источник превью: Правда.ру

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