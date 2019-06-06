Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев в беседе с американским политологом Ариэлем Коэном заявил, что бесконтрольное вмешательство США во внутреннюю политику других государств обернется мировой войной.
В качестве примеров очевидного американского вмешательства Соловьев привел военный переворот в Чили в 1973 году, а также советы Трампа правительству Великобритании.
"Пришла пора вам сказать: вы постоянно вмешиваетесь в дела всех. Сейчас Трамп приезжает в Великобританию и говорит, кого хочет видеть ее премьером. Такой уровень вмешательства во внутренние дела стран — это нормально?" — спросил ведущий.
Он добавил, что ждет времени, когда американский президент призовет всех забыть про международные договоры и устроит "дикий-дикий Запад". В свою очередь Коэн назвал вмешательство США "не так страшным", поскольку Вашингтон не может "дожать" даже "толстенького Кима".
"Давайте расскажем страдающим от санкций, от постоянных угроз, какая Америка "не страшная". Мы ведь подходим к моменту невозврата. Шутки шутками, а ведь доиграемся до такой войны, что человечество погибнет", — заключил российский журналист.
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