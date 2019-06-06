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Источник Правда.Ру

В Кремле подтвердили, что врио губернатора Астрахани ушел в отставку добровольно

Политика » Власть print

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов ушел в отставку по своему собственному  желанию.


Путин предложил Морозову возглавить Астраханскую область

Он добавил, что чиновник ушел из-за семейных обстоятельств и продолжит работать в Москве. Причем Морозов покинул пост при достаточном рейтинге, заключил представитель Кремля.

Напомним, Путин отправил Морозова в отставку в среду, 5 июня. Врио губернатора назначен Игорь Бабушкин, который до этого был замом полпреда президента в СКФО.

СМИ сообщали, что Морозов в дальнейшем будет работать в одной из спецслужб, однако в какой именно не уточняли.

Сегодня Бабушкин официально вступил в должность, правительству и думе области его представил полпред главы государства в ЮФО Владимир Устинов. Новый врио главы региона подчеркнул, что назначение для него - огромная честь и ответственность. Доверие Путина он пообещал оправдать.

Источник превью: сайт правительства Астраханской области

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Темы губернатор дмитрий песков сергей морозов
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