Врио главы Калмыкии рассчитывает выдвинуться на выборах от партии власти

Врио главы Калмыкии Бату Хасиков рассчитывает выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах от "Единой России". Об этом он заявил в четверг журналистам.



В Элисте представили врио главы Калмыкии Бату Хасикова

Хасиков был назначен врио главы ресмублики в марте российским лидером Владимиром Путиным после отставки Алексея Орлова. Уже тогда он заявлял о том, что намерен побороться за пост 8 сентября.

Депутаты местного парламента уже назначили выборы на единый день голосования. По законам региона выдвигать кандидатов могут только партии.

Бату Хасикова, согласно опросу ВЦИОМ, на выборах готовы поддержать 76% населения Калмыкии. В его поддержку высказался руководитель Государственной жилищной инспекции Москвы, бывший премьер правительства региона Олег Кичиков. Он выразил уверенность, что Хасиков способен вытянуть республику из затянувшегося кризиса.

Отметим, Бату Хасиков - кикбоксер, чемпион мира среди профессионалов. Ранее он был советником руководителя Федерального агентства по делам молодежи.

Источник превью: Правда.ру

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