Власти пообещали не создавать в России "суверенный интернет"

Российские власти не имеют планов создавать в стране "суверенный интернет". Такое категоричное заявление сделал в четверг вице-премьер Максим Акимов.



Госдума окончательно изолировала Рунет

Вместе с тем, чиновник добавил, что РФ будут активно защищать от абсолютно всех угроз, связанных с изменением ситуации в мире.

Напомним, глава государства Владимир Путин подписал закон о суверенном Рунете в прошлом месяце. Он предусматривает среди прочего создание независимой инфраструктуры для бесперебойной работы интернета с учетом агрессивной направленности американской стратегии кибербезопасности.

Документ вступит в силу с 1 ноября, операторы будут обязаны пользоваться национальной доменной зоной с 1 января 2021 года. С этого же дня госорганы должны будут использовать российские средства шифрования информации.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее назвал закон о Рунете мерой предосторожности. По его словам, наша страна должна быть самостоятельной во всех направлениях, это касается и интернета.

Источник превью: сайт Госдумы

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