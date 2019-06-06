Российские власти не имеют планов создавать в стране "суверенный интернет". Такое категоричное заявление сделал в четверг вице-премьер Максим Акимов.
Вместе с тем, чиновник добавил, что РФ будут активно защищать от абсолютно всех угроз, связанных с изменением ситуации в мире.
Напомним, глава государства Владимир Путин подписал закон о суверенном Рунете в прошлом месяце. Он предусматривает среди прочего создание независимой инфраструктуры для бесперебойной работы интернета с учетом агрессивной направленности американской стратегии кибербезопасности.
Документ вступит в силу с 1 ноября, операторы будут обязаны пользоваться национальной доменной зоной с 1 января 2021 года. С этого же дня госорганы должны будут использовать российские средства шифрования информации.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее назвал закон о Рунете мерой предосторожности. По его словам, наша страна должна быть самостоятельной во всех направлениях, это касается и интернета.
Источник превью: сайт Госдумы
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