"Яблоко" выдвинуло кандидата на пост главы Петербурга

Руководитель фракции "Яблоко" в Заксобрании Санкт-Петербурга Борис Вишневский подал в горизбирком документы для выдвижения на выборы губернатора. Он стал 16 претендентом на эту должность.



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Депутат назвал самым сложным этапом избирательной кампании регистрацию. "Правила написаны так, что выборы легче выиграть, чем на них зарегистрироваться", - заявил он.

Вишневский заявил о своем намерении участвовать в выборах еще в июне 2018-го. Чтобы пройти регистрацию, ему нужно получить 160 подписей депутатов муниципальных советов, представляющих три четверти от всех муниципальных образований.

Выборы губернатора северной столицы пройдут 8 сентября. Избирательная кампания стартовала 31 мая, этап выдвижения завершится 30 июня.

Ранее в горизбиркоме напомнили, что в выборах смогут принять участие не более 10 кандидатов. Каждый муниципал может поддержать лишь одного. Действительной будет считаться первая подпись, отданная в поддержку кого-либо.

Источник превью: сайт Единой России

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