Руководитель фракции "Яблоко" в Заксобрании Санкт-Петербурга Борис Вишневский подал в горизбирком документы для выдвижения на выборы губернатора. Он стал 16 претендентом на эту должность.
Депутат назвал самым сложным этапом избирательной кампании регистрацию. "Правила написаны так, что выборы легче выиграть, чем на них зарегистрироваться", - заявил он.
Вишневский заявил о своем намерении участвовать в выборах еще в июне 2018-го. Чтобы пройти регистрацию, ему нужно получить 160 подписей депутатов муниципальных советов, представляющих три четверти от всех муниципальных образований.
Выборы губернатора северной столицы пройдут 8 сентября. Избирательная кампания стартовала 31 мая, этап выдвижения завершится 30 июня.
Ранее в горизбиркоме напомнили, что в выборах смогут принять участие не более 10 кандидатов. Каждый муниципал может поддержать лишь одного. Действительной будет считаться первая подпись, отданная в поддержку кого-либо.
Источник превью: сайт Единой России
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