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Источник Правда.Ру

Коммунистов не будут наказывать за демарш в парламенте Забайкалья

Политика » Партии print

Глава комиссии по вопросам депутатской этики Заксобрания Забайкалья Александр Михайлов охарактеризовал поведение фракции КПРФ как "по-детски наивное". Он отметил, что подобные демарши никак не влияют на работу парламента.


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Напомним, накануне коммунисты в знак протеста в полном составе покинули зал заседаний. Причина - отказ перевести их однопартийца Марата Бахтиозина в комитет по экономической политике, что помогло бы КПРФ получить там большинство. В итоге желанное место занял по результатам голосования занял единоросс Дмитрий Виноградский.

По словам Михайлова, ни под какие санкции действия коммунистов не попадают, так как у каждого из них есть формальная причина отсутствия на заседании.

Однако, добавил глава комитета, такой демарш нельзя назвать эффективным. КПРФ просто лишила себя возможности участвовать в рассмотрении вопросов, которые поднимаются перед депутатами ЗС, заключил он.

Источник превью: Правда.ру

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Темы кпрф депутаты забайкалье заксобрание
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