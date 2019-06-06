Ульяновский губернатор решил заменить правительство проектными офисами

Ульяновский губернатор Сергей Морозов выразил намерение заменить облправительство проектными офисами. Своими планами он поделился в рамках Петербургского экономического форума в четверг.



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По словам чиновника, систему управления областью надо менять, правительство планируют ликвидировать как структуру и перейти вместо него на интегральные офисы. Он выразил уверенность, что это поможет четко видеть, насколько эффективно чиновники умеют работать, двигаясь к целям, стоящим перед ними.

Проектные офисы, как планируется, будут координировать жизнь региона в самых различных сферах, например, в социальной и экономической. Начать реформу могут уже в 2020 году.

О своей идее ликвидации правительства в его нынешнем виде глава региона кратко рассказал еще неделей ранее во время аппаратного совещания. В результате реализации инициативы оно должно в своей работе сделать упор на перспективу.

Источник превью: Правда.ру

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