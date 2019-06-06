Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Ульяновский губернатор решил заменить правительство проектными офисами

Политика print

Ульяновский губернатор  Сергей Морозов выразил намерение  заменить облправительство проектными офисами. Своими планами он поделился в рамках Петербургского экономического форума в четверг.


Ульяновская область готова к реализации нацпроектов в социальной сфере, заявили власти региона

По словам чиновника, систему управления областью надо менять, правительство планируют ликвидировать как  структуру и перейти вместо него на интегральные офисы. Он выразил уверенность, что это поможет четко видеть, насколько эффективно чиновники умеют работать, двигаясь к целям, стоящим перед ними.

Проектные офисы, как планируется, будут координировать жизнь региона в самых различных сферах, например, в социальной и экономической. Начать реформу могут уже в 2020 году.

О своей идее ликвидации правительства в его нынешнем виде глава региона кратко рассказал еще неделей ранее во время аппаратного совещания. В результате реализации инициативы оно должно в своей работе сделать упор на перспективу.

Источник превью: Правда.ру

Читайте также:

Свердловский губернатор предложил разместить в Екатеринбурге штаб-квартиры организаций ООН

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы губернатор правительство сергей морозов
Обсудить
Актуальная аналитика
Православие
Православная Церковь празднует Вознесение Господне
Недвижимость
Самые оригинальные здания, которые построят в Москве
Авто
Машины, которыми владел Николас Кейдж
Новости Все >
"Яблоко" выдвинуло кандидата на пост главы Петербурга
Старинный парк в Севастополе восстановят в 2021 году﻿
Макрон и Мэй почтили память погибших в Нормандии британских солдат
Минздрав допустил повышение порога детства в России до 21 года
Моуринью ушел с канала RT и пошутил над своим падением в Балашихе
Четвероногие спасатели будут следить за безопасностью на пляжах Москвы﻿
Песков: практика назначения губернаторов с опытом работы в ФСО оказалась успешной
Коммунистов не будут наказывать за демарш в парламенте Забайкалья
В конце июня NASA начнет операцию по спасению застрявшего в почве Марса бура
Все клубы РПЛ, кроме "Спартака", проголосовали за расширение лиги до 18 команд
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Новости спорта
Дзюба встал в ворота сборной России

Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба примерил вратарские перчатки.

Дзюба встал в ворота сборной России
Российские инженеры рассказали о создаваемом ими гравитационном оружии
Военные новости
Российские инженеры рассказали о создаваемом ими гравитационном оружии
Технологии
Ученые из России создали эффективную замену литиевым аккумуляторам
Прибалтика
Экономический кризис заставил Латвию "улыбнуться" России
Новости Украины
Зеленский создал "стратегию возвращения Крыма"

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель сообщила о подготовленной "стратегии по возвращению Крыма", которую Зеленский презентует в Брюсселе.

Зеленский создал "стратегию возвращения Крыма"
Российские инженеры рассказали о создаваемом ими гравитационном оружии
Военные новости
Российские инженеры рассказали о создаваемом ими гравитационном оружии
Политика. Новости и аналитика
Зюганов: Путин и Шойгу должны "восстать" против сноса памятника Жукову
Политика. Новости и аналитика
Жириновский призвал власти перестать кормить чужие народы и помогать своему
Политика. Новости и аналитика
Жириновский призвал власти перестать кормить чужие народы и помогать своему

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал представителей власти в нашей стране быть внимательнее к населению и перестать кормить чужие народы за русский счет в то время, как свой бедствует.

Жириновский призвал власти перестать кормить чужие народы и помогать своему
Зеленский похвастался дружбой с главой Еврокомиссии
Новости Европы
Зеленский похвастался дружбой с главой Еврокомиссии
Общество
Украинский политолог был удален из студии "России 1" за "неуважение к жителям Донбасса"
Экономика
Росстандарт объявил советские ГОСТы "слабым звеном" и анонсировал их пересмотр
Игорь Буккер Когда работает эффект групповой привлекательности Игорь Буккер Любовь Степушова Москва усилит помощь "русским соотечественникам" в Приднестровье Любовь Степушова Александр Артамонов Система "Лиана" повысит обороноспособность России Александр Артамонов
Комментарии
Владимир Путин встретится с Папой Римским в Ватикане
Минздрав допустил повышение порога детства в России до 21 года
Владимир Путин встретится с Папой Римским в Ватикане
Российские инженеры рассказали о создаваемом ими гравитационном оружии
YouTube будет удалять контент, отрицающий Холокост
"Перекресток" будет продавать продукты в кредит
Коммунистов не будут наказывать за демарш в парламенте Забайкалья
Песков: практика назначения губернаторов с опытом работы в ФСО оказалась успешной
Доказано ФБР: ученые США перепутали йети с оленем
Зеленский предложит ЕС наказать "виновных" в паспортизации Донбасса чиновников из РФ
Ульяновский губернатор решил заменить правительство проектными офисами
Ученые из России создали эффективную замену литиевым аккумуляторам
Вместе с Косовом сербы потеряли свои скрепы
Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум по Крыму
На ПМЭФ-2019 решаются судьбы миллиардов и континентов
Кудрин: больше 55% бизнесменов не доверяют судебной системе России
"Украинский вопрос" теряет актуальность для новых властей ЕС
Китайские инвестиции не идут в Россию по политическим причинам - эксперт
YouTube будет удалять контент, отрицающий Холокост
Владимир Путин встретится с Папой Римским в Ватикане
Зеленский предложит ЕС наказать "виновных" в паспортизации Донбасса чиновников из РФ
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ