Выборы мэра Новосибирска обойдутся в 96,6 млн рублей. Как констатировала глава городского избиркома Тамара Краткая, это вдвое больше, чем было потрачено на прошлые выборы в 2014 году.
Сумма возросла по нескольким причинам, среди них - увеличение ставки оплаты труда членов избирательных комиссий и появление расходов на установку видеокамер на участках. Кроме того, немалых денег стоит обслуживание комплексов обработки бюллетеней.
Старт избирательной кампании будет дан 20 июня, завершится выдвижение кандидатов 17 июля.
8 сентября кроме выборов мэра в Новосибирске состоится голосование в рамках почти 30 кампаний.
Напомним, ранее КПРФ поддержала выдвижение действующего мэра Анатолия Локтя на новый срок. "Партия роста" выдвинула предпринимателя Сергея Проничева, в "Единой России" никого выдвигать не планируют.
Источник превью: Правда.ру
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