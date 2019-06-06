Выборы мэра Новосибирска обойдутся вдвое дороже, чем предыдущие

Выборы мэра Новосибирска обойдутся в 96,6 млн рублей. Как констатировала глава городского избиркома Тамара Краткая, это вдвое больше, чем было потрачено на прошлые выборы в 2014 году.



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Сумма возросла по нескольким причинам, среди них - увеличение ставки оплаты труда членов избирательных комиссий и появление расходов на установку видеокамер на участках. Кроме того, немалых денег стоит обслуживание комплексов обработки бюллетеней.

Старт избирательной кампании будет дан 20 июня, завершится выдвижение кандидатов 17 июля.

8 сентября кроме выборов мэра в Новосибирске состоится голосование в рамках почти 30 кампаний.

Напомним, ранее КПРФ поддержала выдвижение действующего мэра Анатолия Локтя на новый срок. "Партия роста" выдвинула предпринимателя Сергея Проничева, в "Единой России" никого выдвигать не планируют.

Источник превью: Правда.ру

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