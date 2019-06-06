ЦИК проведет презентацию цифрового избирательного участка

13 июня Центризбирком проведет презентацию цифрового избирательного участка. Все желающие в виде эксперимента смогут на нем проголосовать.



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Замглавы ЦИК Николай Булаев рассказал, что пришедшим на мероприятие покажут, как действует какое оборудование использовано для участка, кем оно изготовлено, как проходит голосование и подведение его результатов. В презентации примут участие журналисты, эксперты, представители партий.

Для выборов 8 сентября для 24 цифровых участков в столице будут созданы отдельные избирательные комиссии. Еще на шести участковые комиссии будут выполнять двойную функцию: и по выборам в Мосгордуму, и по "цифровому" голосованию.

На цифровых участках в российской столице смогут принять участие в выборах граждане из 20 регионов, в 16 из которых будут выбирать главу субъекта РФ.

Добавим, 13 июня ЦИК объявит о начале избирательных кампаний по дополнительным выборам депутатов Госдумы.

Источник превью: Правда.ру

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