Стартовала предвыборная кампания в Мосгордуму

Сегодня официально стартует предвыборная кампания в Мосгордуму. До 5 июля избиркомы будут принимать документы на выдвижение кандидатов в депутаты. Подавать их можно уже с полудня четверга.



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Начинать собирать подписи в свою поддержку кандидаты могут лишь после открытия избирательного счета и оплаты подписных листов. Самовыдвиженцам и кандидатам от непарламентских партий необходимо собрать подписи 3% избирателей округа, кандидатам, выдвигающимся от парламентских это не нужно.

Выборы пройдут 8 сентября. Заместитель председателя МГД Андрей Метельский заявил, что политический ландшафт столицы будет зависеть не только от их итогов, но и от того, насколько качественно и чисто пройдет избирательная кампания.

Руководитель фракции партии "Единая Россия" в столичном парламенте Степан Орлов назвал эти выборы одним из самых значимых событий в политической жизни города. Он выразил уверенность, что победят те, кто больше всего соответствует представлениям москвичей о депутатах и о гордуме в целом.

Напомним, в нескольких избирательных округах столицы впервые пройдет эксперимент по дистанционному электронному голосованию.

Источник превью: правительство Москвы

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