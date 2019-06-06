Два комитета Госдумы переедут в палаты Троекуровых

В сентябре этого года все сотрудники двух комитетов Госдумы переедут в здание Троекуровых палат, которое отреставрировали во дворе нижней палаты. Речь идет о комитете по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками и комитете по международным делам.



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По словам спикера Вячеслава Володина, в помещениях, которые в результате переезда освободятся, разместят парламентариев, делящих в настоящий момент рабочее место с помощниками. Всего таких будет около 30 кабинетов.

У рядовых народных избранников по два помощника, и они все вместе трудятся в небольшом кабинете. Зампреды комитетов или работают в двух кабинетах, или делят один для помощников со своим коллегой.

Также осенью весь фонд библиотеки ГД будет собран в одном здании. В освободившихся помещениях планируют проводить слушания и круглые столы.

Отметим, здание палат Троекуровых возвели на месте постройки XVI века. До реставрации оно очень долго не использовалось.

Источник превью: сайт Госдумы

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