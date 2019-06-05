Покинувшая ЛДПР новосибирский депутат выдвинется в мэры от партии "Зеленые"

Покинувшая ряды ЛДПР депутат Заксобрания Новосибирской области Дарья Украинцева намерена выдвинуть свою кандидатуру на выборах мэра столицы региона от партии "Зеленые". Об этом она заявила на пресс-конференции в среду.



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Напомним, ранее на своей странице в одной из соцсетей Украинце сообщила, что выходит из ЛДПР по причине несовпадения взглядов на ряд политических вопросов. Сегодня она сказала журналистам, что последней каплей стал отказ партии провести праймериз перед выборами.

Отметим, муж Украинцевой ранее был депутатом облсовета Кемеровской области и баллотировался в губернаторы от ЛДПР. В этом году он стал главой новосибирского отделения "Зеленых".

О намерении участвовать в выборах главы Новосибирска Украинцева объявила еще в декабре 2018-го. Они пройдут 8 сентября, как и в других субъектах РФ. Полномочия градоначальника Анатолия Локтя истекли еще два месяца назад.

Источник превью: "ВКонтакте"

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