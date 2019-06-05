"Яблоко" намерено выдвинуть на выборах в Мосгордуму политического обозревателя "Коммерсанта" Виктора Хамраева, который в прошлом месяце покинул газету в знак протеста против увольнения своих коллег.
На сайте партии сообщается, что для выдвижения в данный момент рассматривают 6 круг (районы Головинский, Левобережный, Ховрино, часть Западного Дегунина) и 13 (Бабушкинский, Лосиноостровский, Ярославский).
Добавим, во время работы в "Ъ", а она продолжалась 15 лет, Хамраев, в частности, писал о парламенте, партиях и выборах.
В конце мая стало известно, что газету покидают авторы статьи об отставке спикера Совфеда Валентины Матвиенко - Иван Сафронов и Максим Иванов. В их материале шла речь о том, что она может стать главой Пенсионного фонда, а на ее место назначат руководителя Службы внешней разведки Сергея Нарышкина.
В итоге 11 сотрудников отдела политики подали заявления об увольнении.
Свою причастность к увольнениям отрицали владелец ООО "Коммерсантъ Холдинг" Алишер Усманов и сама Матвиенко.
Источник превью: сайт правительства Москвы
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