Депутат Госдумы от "СР" назвал единственным рычагом давления на власть выборы, а не акции протеста

Депутат Госдумы от "Справдливой России" Олег Нилов прокомментировал результаты исследования "Левада-центра", которое продемонстрировало, что каждый четвертый россиянин допускает вероятность митингов или забастовок с политическими требованиями.



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По его словам, если протестные акции и могут что-то поменять, то приблизительно с тем же успехом, как вода точит камень, поэтому самый оптимальный способ влиять на ситуацию - участвовать в выборах всех уровней.

Парламентарий добавил в интервью Regions.ru, что не видит большого смысла выходить на митинги, тем более в настоящее время нет такой силы, которая могла бы вывести людей на организованные акции с четкими требованиями.

"Нужно приходить на избирательный участок и там ставить двойку со своей личной подписью тем, кому вы уже абсолютно не доверяете, - отметил он. Вот он рычаг - единственный, эффективный, не затратный и абсолютно законный".

Источник превью: Pravda.ru

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