Председатель "Справедливой России" Сергей Миронов обратился к лидеру страны Владимиру Путину с просьбой посмертно наградить спецназовца Никиту Белянкина, которого убили в Красногорске.
Депутат Госдумы отметил, что Белянкин погиб, как в бою, защищая жизнь других людей. Поступок спецназовца он назвал образцом смелости и отваги, настоящим подвигом.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя данную трагедию, заявил, что если бы в России разрешили носить оружие офицерам, Белянкин мог бы остаться в живых, а напавшие на него были бы повержены.
Надо разрешить ношение боевого оружия всем офицерам российской армии, всем военнослужащим таких структур, как спецназ ГРУ, добавил политик. "Тогда мы сможем предотвращать подлые убийства, которые до сих пор происходят в России", - заключил он.
Источник превью: сайт "СР"
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