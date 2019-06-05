В Мосгордуме отметили наиболее важные законы, принятые депутатами шестого созыва

В Мосгордуме отметили наиболее важные законы, принятые депутатами шестого созыва. Речь об этом шла сегодня при подведении итогов весенней сессии.



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Всего столичный парламент принял 282 закона. Среди них его председатель Алексей Шапошников выделил, в частности, закон о торговом сборе, который, по его словам, дал новый толчок предпринимательской активности.

Среди наиболее важных депутат также назвал пакет документов об антикризисных мерах, законы, направленные на соцподдержку малообеспеченного населения. В этот же список попали закон о реновации и работа над избирательным законодательством.

За все время своей работы МГД шестого созыва провела 82 заседания. Из общего числа законов 105 внес мэр столицы Сергей Собянин.

Напомним, выборы в Мосгордуму состоятся в единый день голосования 8 сентября.

Источник превью: сайт Госдумы

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