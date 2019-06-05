В Мосгордуме отметили наиболее важные законы, принятые депутатами шестого созыва. Речь об этом шла сегодня при подведении итогов весенней сессии.
Всего столичный парламент принял 282 закона. Среди них его председатель Алексей Шапошников выделил, в частности, закон о торговом сборе, который, по его словам, дал новый толчок предпринимательской активности.
Среди наиболее важных депутат также назвал пакет документов об антикризисных мерах, законы, направленные на соцподдержку малообеспеченного населения. В этот же список попали закон о реновации и работа над избирательным законодательством.
За все время своей работы МГД шестого созыва провела 82 заседания. Из общего числа законов 105 внес мэр столицы Сергей Собянин.
Напомним, выборы в Мосгордуму состоятся в единый день голосования 8 сентября.
Источник превью: сайт Госдумы
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