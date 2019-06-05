Досрочная отставка врио главы Астраханской области Сергея Морозова произошла по семейным обстоятельствам, в дальнейшем он, по данным СМИ, будет работать в одной из спецслужб. В какой именно, не уточняется.
Социологические опросы, проведенные в прошлом месяце, показали, что рейтинг Морозова составил 57-58%. Источник "Интерфакса" сообщил, что, если бы он участвовал в выборах, выиграл бы их уже в первом туре.
Напомним, российский лидер Владимир Путин отправил Морозова в отставку в среду. Желание покинуть пост выразил сам чиновник. Врио губернатора назначен Игорь Бабушкин, который до этого был замом полпреда президента в СКФО.
Морозов до назначения главой региона занимал должность заместителя руководителя ФТС.
Нового главу области, как и планировалось, изберут в единый день голосования 8 сентября, отметили в Центризбиркоме. Избирательная кампания уже идет.
Фото превью: сайт правительства Астраханской области
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