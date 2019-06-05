Выборы астраханского губернатора состоятся 8 сентября

Выборы главы Астраханской области, как и было запланировано, состоятся 8 сентября. Сегодняшняя отставка врио губернатора Сергея Морозова ничего не меняет, заявили в ЦИК. Избирательная кампания в регионе уже началась.



Путин предложил Морозову возглавить Астраханскую область

Напомним, ранее в среду российский лидер Владимир Путин принял добровольную отставку Морозова и назначил новым врио Игоря Бабушкина.

Глава государства предложил Морозову возглавить область в сентябре 2018-го, так как его предшественник Александр Жилкин попросил перевести его на другое место работы. До назначения Морозов был заместителем главы Федеральной таможенной службы.

Что касается Бабушкина, до настоящего момента он занимал пост заместителем полпреда президента в СКФО, а еще ранее был замглавы Росимущества. Он действительный госсоветник 2 класса и полковник запаса. Награжден Орденом Мужества.

Фото превью: Pravda.ru

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