Выборы главы Астраханской области, как и было запланировано, состоятся 8 сентября. Сегодняшняя отставка врио губернатора Сергея Морозова ничего не меняет, заявили в ЦИК. Избирательная кампания в регионе уже началась.
Напомним, ранее в среду российский лидер Владимир Путин принял добровольную отставку Морозова и назначил новым врио Игоря Бабушкина.
Глава государства предложил Морозову возглавить область в сентябре 2018-го, так как его предшественник Александр Жилкин попросил перевести его на другое место работы. До назначения Морозов был заместителем главы Федеральной таможенной службы.
Что касается Бабушкина, до настоящего момента он занимал пост заместителем полпреда президента в СКФО, а еще ранее был замглавы Росимущества. Он действительный госсоветник 2 класса и полковник запаса. Награжден Орденом Мужества.
Фото превью: Pravda.ru
Читайте также:
Путин принял отставку врио губернатора Астраханской области Морозова
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Российские химики синтезировали новое органическое вещество, из которого можно создать более эффективные катоды аккумуляторов, чем из лития.
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель сообщила о подготовленной "стратегии по возвращению Крыма", которую Зеленский презентует в Брюсселе.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал представителей власти в нашей стране быть внимательнее к населению и перестать кормить чужие народы за русский счет в то время, как свой бедствует.