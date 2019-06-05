Действующий президент Российской Федерации Владимир Путин принял отставку временно исполняющего обязанности Астраханской области Сергея Морозова.
Об этом сообщает официальный сайт Кремля.
В опубликованном указе сообщается, что Сергей Морозов ушел в отставку по собственному желанию. Очередным исполняющим обязанности главы государства назначен Игорь Бабушкин.
Отметим, что на должности временно исполняющего обязанности Астраханской области Сергей Морозов не продержался и года — на пост его назначили осенью года прошлого. До этого Морозов трудился на должности помощника главы Министерства обороны Российской Федерации и заместителя руководителя Федеральной таможенной службы.
Напомним, что в мае текущего года, во время визита в Астраханскую область, действующий президент РФ Владимир Путин подверг местную власть жесткой критике за низкие показатели в ряде важных сфер. В числе прочего глава государства, например, был крайне недоволен реальными доходами жителей области.
Назначенный Путиным исправлять ошибки Морозова Бабушкин же, отметим, ранее занимался пост заместителя полпреда главы РФ в Северо-Кавказском федеральном округе и заместителя главы Росимущества.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что политологи проанализировали "ближний круг" Владимира Путина.
Читайте также:
Губернатор Севастополя возомнил себя барином?
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Российские химики синтезировали новое органическое вещество, из которого можно создать более эффективные катоды аккумуляторов, чем из лития.
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель сообщила о подготовленной "стратегии по возвращению Крыма", которую Зеленский презентует в Брюсселе.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал представителей власти в нашей стране быть внимательнее к населению и перестать кормить чужие народы за русский счет в то время, как свой бедствует.