Путин принял отставку врио губернатора Астраханской области Морозова

Действующий президент Российской Федерации Владимир Путин принял отставку временно исполняющего обязанности Астраханской области Сергея Морозова.



Губернаторы Липецкой и Курганской областей подали в отставку / Новости от 02.10.2018 15:47

Об этом сообщает официальный сайт Кремля.

В опубликованном указе сообщается, что Сергей Морозов ушел в отставку по собственному желанию. Очередным исполняющим обязанности главы государства назначен Игорь Бабушкин.

Отметим, что на должности временно исполняющего обязанности Астраханской области Сергей Морозов не продержался и года — на пост его назначили осенью года прошлого. До этого Морозов трудился на должности помощника главы Министерства обороны Российской Федерации и заместителя руководителя Федеральной таможенной службы.

Напомним, что в мае текущего года, во время визита в Астраханскую область, действующий президент РФ Владимир Путин подверг местную власть жесткой критике за низкие показатели в ряде важных сфер. В числе прочего глава государства, например, был крайне недоволен реальными доходами жителей области.

Назначенный Путиным исправлять ошибки Морозова Бабушкин же, отметим, ранее занимался пост заместителя полпреда главы РФ в Северо-Кавказском федеральном округе и заместителя главы Росимущества.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что политологи проанализировали "ближний круг" Владимира Путина.

Читайте также:

Губернатор Севастополя возомнил себя барином?