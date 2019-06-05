Спикер Заксобрания Петербурга шуткой ответил на вопрос о незадекларированной даче

Спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров отшутился в ответ на вопрос представителей СМИ о поездках на дачу в Курортном районе, которая не занесена в его ежегодную декларацию.



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Журналисты попросили депутата прокомментировать сообщения о госрезиденции К-13. На это он ответил, что бывает еще и на К1, К2, К3, К4 и К5 и там проходит военный совет, на котором планируется захват острова в Индийском океане. Макаров иронично добавил, что на этом острове планируется разместить базу подводных лодок, производимых на фабрике "Красное знамя".

Затем уже серьезно спикер указал, что по делам приезжал и будет приезжать в различные резиденции.

Расследование об имуществе Макарова обнародовала"Новая газета". В материале утверждалось, что он пользуется госрезиденцией, а в декларации ее никогда не указывает.

По данным издания, резиденция расположена в поселке Солнечное и находится в оперативном управлении администрации губернатора. Участок в этом месте стоит более 300 млн рублей.

Фото превью: сайт Заксобрания Петербурга

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