Вице-премьер Акимов раскритиковал губернаторов, не пришедших к нему на совещание по нацпроекту

Вице-премьер Максим Акимов выступил с критикой губернаторов, которые отсутствовали на совещании по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Замещавшие глав регионов чиновники заявили, что они сейчас в пути на экономический форум в Петербург.



Вице-премьер Акимов поддержал проект развития транспортного узла Петербурга

На совещание не приехали, в частности, главы Тверской области, Крыма, Мордовии, хотя, по словам Акимова, у этих регионов не все гладко в обсуждаемой теме. С сарказмом он пожелал им удачной дороги и успешной работы.

Вице-премьер отметил, что, видимо, губернаторы, направляющиеся на форум в северную столицу, забыли о том, что обещали населению в рамках реализации нацпроектов и чего она будет стоить. Он напомнил, что в ходе этой работы у людей забрали значительные ресурсы, и это был достаточно болезненный шаг.

Акимов предложил чиновникам вспомнить, что обычная "земная" работа так же важна, как и выступления на различных форумах.

Фото превью: Pravda.ru

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