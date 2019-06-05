Вице-премьер Максим Акимов выступил с критикой губернаторов, которые отсутствовали на совещании по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Замещавшие глав регионов чиновники заявили, что они сейчас в пути на экономический форум в Петербург.
На совещание не приехали, в частности, главы Тверской области, Крыма, Мордовии, хотя, по словам Акимова, у этих регионов не все гладко в обсуждаемой теме. С сарказмом он пожелал им удачной дороги и успешной работы.
Вице-премьер отметил, что, видимо, губернаторы, направляющиеся на форум в северную столицу, забыли о том, что обещали населению в рамках реализации нацпроектов и чего она будет стоить. Он напомнил, что в ходе этой работы у людей забрали значительные ресурсы, и это был достаточно болезненный шаг.
Акимов предложил чиновникам вспомнить, что обычная "земная" работа так же важна, как и выступления на различных форумах.
Фото превью: Pravda.ru
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