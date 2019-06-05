Министерство внутренних дел Российской Федерации на сегодняшний день является одним из самых открытых российских ведомств.
Об этом в своем докладе для Счетной палаты РФ "Открытость государства в России" сообщили аналитики организации "Инфокультура".
К открытым российским ведомствам специалисты также отнесли Министерство финансов РФ, Министерство культуры РФ и Министерство энергетики РФ.
Самым же закрытым ведомством на сегодняшний день в России является Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, считает "Инфокультура".
В ходе исследования специалисты проанализировали деятельность двух десятков российских ведомств и полсотни федеральных государственных служб. Эксперты подвергли их анализу по трем категориям: открытость информации, открытие данных и открытый диалог.
В Счетной палате Российской Федерации заявили средствам массовой информации о том, что планируют сделать данное исследование ежегодным.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что действующая российская власть, по мнению большинства россиян, скрывает истинное положение дел в стране.
Также "Правда.Ру" писала о том, что почти треть - 27% - граждан РФ заявили о значительном ухудшении своего материального положения за последний год.
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