Аналитики для Счетной палаты: МВД, Минфин, Минкультуры и Минэнерго - самые открытые ведомства РФ

Министерство внутренних дел Российской Федерации на сегодняшний день является одним из самых открытых российских ведомств.



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Об этом в своем докладе для Счетной палаты РФ "Открытость государства в России" сообщили аналитики организации "Инфокультура".

К открытым российским ведомствам специалисты также отнесли Министерство финансов РФ, Министерство культуры РФ и Министерство энергетики РФ.

Самым же закрытым ведомством на сегодняшний день в России является Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, считает "Инфокультура".

В ходе исследования специалисты проанализировали деятельность двух десятков российских ведомств и полсотни федеральных государственных служб. Эксперты подвергли их анализу по трем категориям: открытость информации, открытие данных и открытый диалог.

В Счетной палате Российской Федерации заявили средствам массовой информации о том, что планируют сделать данное исследование ежегодным.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что действующая российская власть, по мнению большинства россиян, скрывает истинное положение дел в стране.

Также "Правда.Ру" писала о том, что почти треть - 27% - граждан РФ заявили о значительном ухудшении своего материального положения за последний год.

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