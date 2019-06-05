В Забайкалье чиновников лишили закрепленных за ними служебных машин

Забайкальских чиновников лишили закрепленных за ними персональных служебных машин. Такое решение принял врио глава региона Александр Осипов.



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Чтобы получить автомобиль из общего гаража для исполнения своих рабочих обязанностей, теперь им необходимо будет заранее подать заявку.

Планируется, что принятое решение позволит сэкономить бюджетные деньги. Речь идет о 40% средств, которые выделяются на бензин и ремонт машин. В 2017 году затраты бюджета края на служебный транспорт превысили 14 млн рублей.

Напомним, Осипов был назначен российским лидером Владимиром Путиным на должность губернатора в октябре 2018-го через несколько дней после отставки Натальи Ждановой. По данным ВЦИОМ, на апрель нынешнего года у него самый высокий электоральный рейтинг среди всех новоназначенных и. о. глав субъектов РФ.

Что касается выборов, которые пройдут 8 сентября, Осипов заявил, что готов в них участвовать, но только с одобрения местных жителей. Внутреннее решение для себя он уже принял, добавил врио главы региона.

Фото превью: сайт Госдумы

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