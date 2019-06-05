Забайкальских чиновников лишили закрепленных за ними персональных служебных машин. Такое решение принял врио глава региона Александр Осипов.
Чтобы получить автомобиль из общего гаража для исполнения своих рабочих обязанностей, теперь им необходимо будет заранее подать заявку.
Планируется, что принятое решение позволит сэкономить бюджетные деньги. Речь идет о 40% средств, которые выделяются на бензин и ремонт машин. В 2017 году затраты бюджета края на служебный транспорт превысили 14 млн рублей.
Напомним, Осипов был назначен российским лидером Владимиром Путиным на должность губернатора в октябре 2018-го через несколько дней после отставки Натальи Ждановой. По данным ВЦИОМ, на апрель нынешнего года у него самый высокий электоральный рейтинг среди всех новоназначенных и. о. глав субъектов РФ.
Что касается выборов, которые пройдут 8 сентября, Осипов заявил, что готов в них участвовать, но только с одобрения местных жителей. Внутреннее решение для себя он уже принял, добавил врио главы региона.
Фото превью: сайт Госдумы
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