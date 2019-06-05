Политологи в специальном докладе скорректировали информацию о "ближнем круге Путина"

За последние два года старые друзья действующего президента Российской Федерации Владимира Путина значительно увеличили свое политическое влияние.



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Речь идет о секретаре Совета безопасности РФ Николае Патрушеве и общественном деятеле Геннадии Тимченко.

Об этом в своем докладе "Политбюро 2.0 и антиистеблишментная волна" сообщает коммуникационный холдинг "Минченко консалтинг".

В докладе политологи провели анализ неформального объединения крупнейших чиновников и руководителей государственных компаний, которые составляют ближний круг Владимира Путина. Это самое неформальное объединение политологи и именуют "Политбюро 2.0".

Председатель Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин, сообщают специалисты, выпал из обоймы ближайшего окружения главы государства.

Таким образом, указывает "Минченко консалтинг", на сегодняшний день в так называемое "Политбюро 2.0" входят премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, упомянутый выше Николай Патрушев, действующей мэр Москвы Сергей Собянин, глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу, олигархи Игорь Сечин, Аркадий Ротенберг, Сергей Чемезов, Юрий Ковальчук и нарастивший за последние годы свой авторитет Геннадий Тимченко.

Отметим, что почти все вышеперечисленные являются ровесниками и старыми соратниками главы Российской Федерации — с Аркадием Ротенбергом, например, Владимир Путин занимался борьбой в 1960-ых годах.

Вызовом для "Политбюро", сообщает "Минченко Консалтинг", станет так называемая антиистеблишментная волна, характерная как для современной России, так и для всего мира. Действующая власть, напоминают политологи, недавно уже столкнулась как с громкими и неожиданными поражениями на региональных выборах, так и многочисленными акциями протеста как по федеральной, так и региональной повестке.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что 50% граждан Российской Федерации при необходимости готовы вновь проголосовать за Владимира Путина.

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