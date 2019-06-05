Врио главы Забайкалья готов идти на выборы только с одобрения населения

Врио главы Забайкалья Александр Осипов готов принять участие в выборах губернатора, но только если это одобрит местное население. Об этом он заявил в среду, выступая с отчетом перед Заксобранием.



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Чиновник отметил, что внутреннее решение уже принято, однако окончательное должен принимать народ. "Мы должны организоваться, чтобы люди высказались о целесообразности", - сказал он.

Российский лидер Владимир Путин назначил Осипова врио главы региона в октябре прошлого года. До этого он был вице-президентом "Деловой России", первым замминистра по развитию Дальнего Востока.

Добавим, пока известно лишь об одном возможном кандидате на пост губернатора. Два месяца назад краевой комитет КПРФ порекомендовал выдвинуть на эту должность председателя фракции этой партии в регпарламенте Юрия Гайдука.

Осипов ранее неоднократно заявлял, что еще не принял решения об участии в голосовании.

Фото превью: сайт правительства Забайкалья

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