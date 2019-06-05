Врио главы Забайкалья Александр Осипов готов принять участие в выборах губернатора, но только если это одобрит местное население. Об этом он заявил в среду, выступая с отчетом перед Заксобранием.
Чиновник отметил, что внутреннее решение уже принято, однако окончательное должен принимать народ. "Мы должны организоваться, чтобы люди высказались о целесообразности", - сказал он.
Российский лидер Владимир Путин назначил Осипова врио главы региона в октябре прошлого года. До этого он был вице-президентом "Деловой России", первым замминистра по развитию Дальнего Востока.
Добавим, пока известно лишь об одном возможном кандидате на пост губернатора. Два месяца назад краевой комитет КПРФ порекомендовал выдвинуть на эту должность председателя фракции этой партии в регпарламенте Юрия Гайдука.
Осипов ранее неоднократно заявлял, что еще не принял решения об участии в голосовании.
Фото превью: сайт правительства Забайкалья
Читайте также:
Бурятию и Забайкалье включат в программу "дальневосточный гектар"
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Российские химики синтезировали новое органическое вещество, из которого можно создать более эффективные катоды аккумуляторов, чем из лития.
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель сообщила о подготовленной "стратегии по возвращению Крыма", которую Зеленский презентует в Брюсселе.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал представителей власти в нашей стране быть внимательнее к населению и перестать за кормить чужие народы за русский счет в то время как свой бедствует.