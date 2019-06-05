Милонов призвал власти предостеречь поклонников сериала HBO от поездок в Чернобыль

Власти должны предостеречь от поездок в Чернобыль поклонников одноименного сериала американского канала НВО. Такое мнение выразил депутат Госдумы от "Единой" России" Виталий Милонов.



Сериал «Чернобыль» - фильм о спасении шкур, а не душ

"Было бы хорошо, если бы власти и, предположим, Федеральное агентство по туризму выпустили предупреждение, что это смертельно опасно", - сказал он.

Парламентарий добавил, что любой, кто учился в школе, понимает, что радиация в таких местах остается долго, поэтому ехать в Чернобыль - совершенно неоправданный риск.

В интервью агентству "Москва" Милонов подчеркнул, что авторы фильма не могут быть абсолютно объективными, описывая происходившие события, но сериал, возможно, хотя бы сможет обратить внимание людей на эту тему.

Добавим, в России первую серию фильма о катастрофе на Чернобыльской АЭС показали 7 мая. "Чернобыль" сразу поднялся на первое место рейтинга шоу за все время их существования, он получил самую высокую оценку посмотревших его зрителей.

Фото превью: Facebook

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