Власти должны предостеречь от поездок в Чернобыль поклонников одноименного сериала американского канала НВО. Такое мнение выразил депутат Госдумы от "Единой" России" Виталий Милонов.
"Было бы хорошо, если бы власти и, предположим, Федеральное агентство по туризму выпустили предупреждение, что это смертельно опасно", - сказал он.
Парламентарий добавил, что любой, кто учился в школе, понимает, что радиация в таких местах остается долго, поэтому ехать в Чернобыль - совершенно неоправданный риск.
В интервью агентству "Москва" Милонов подчеркнул, что авторы фильма не могут быть абсолютно объективными, описывая происходившие события, но сериал, возможно, хотя бы сможет обратить внимание людей на эту тему.
Добавим, в России первую серию фильма о катастрофе на Чернобыльской АЭС показали 7 мая. "Чернобыль" сразу поднялся на первое место рейтинга шоу за все время их существования, он получил самую высокую оценку посмотревших его зрителей.
Фото превью: Facebook
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